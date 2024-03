Fratelli d’Italia al secondo ribasso di fila, il centrosinistra (con il M5s dentro) a un solo punto di distacco dal centrodestra. La scossa delle Regionali in Sardegna sembra confermata dal sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7, il primo dopo quella giornata elettorale. Secondo l’istituto triestino attualmente la coalizione che sostiene il governo Meloni – Fdi, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – totalizza il 43,9 per cento contro il 42,8 di quello che è stato chiamato Campo Largo e peraltro mette insieme Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra-Verdi e +Europa.

Nel dettaglio Fdi nell’ultima settimana scende al 27,3: è la terza volta in un mese che il partito della premier – pur essendo ancora di gran lunga la prima forza politica – rimane sotto al 28 per cento, circostanza che non accadeva dall’ottobre 2022 cioè nelle settimane in cui si stava formando il governo, prima ancora del giuramento. Il primo inseguitore è il Pd, stabile al 20 per cento. Una lieve crescita viene registrata dai 5 Stelle che ora si avvicinano alla soglia del 16 per cento. La Lega è sostanzialmente stabile anche se in leggerissimo trend negativo, mentre cresce l’ala moderata di Forza Italia, capace di guadagnare mezzo punto in una settimana, fino a toccare il 7,6.

Continua il testa a testa – poco sopra al 4 per cento – tra Azione e Verdi-Sinistra, mentre Italia Viva retrocede di qualche decimale e la soglia di sbarramento delle Europee (4 per cento) sembra un po’ più lontana. Tutti gli altri partiti sono sotto al 3 per cento, a partire da +Europa, senza particolari variazioni. L’area che racchiude il non voto e gli indecisi vale il 37 per cento.