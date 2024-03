Fake. Falsa. Così Meta ha “bollato” la ovviamente vera e drammatica fotografia dei camion militari che il 18 marzo 2020 trasportavano le bare delle vittime di Covid fuori Bergamo. Un problema, scrive Bresciaoggi, nato dall’associazione dell’immagine con una fake news sulle elezioni a Varsavia. Sta di fatto che ieri, anniversario di quel giorno, l’immagine sui social adesso veniva automaticamente bollata come “falsa”. La questione è stata portata all’attenzione del Commissario Agcom Massimiliano Capitanio dall’onorevole Simona Bordonali (Lega) e dall’europarlamentare Angelo Ciocca. La richiesta è che Meta riveda l’automatismo e sblocchi l’immagine bollata come “fake news”.

La foto e il video dei camion fecero il giro del mondo e quattro anni più tardi continuano a impressionare. Sonotra le immagini più iconiche della pandemia da Covid-19 in Italia. Era il 18 marzo 2020, era sera e per le strade di una Bergamo mai così silenziosa e spettrale, epicentro della prima e tragica ondata, comparve una fila interminabile di camion militari in uscita dal Cimitero Monumentale, ormai al collasso, che imboccava la circonvallazione direzione autostrada, per raggiungere le città italiane che in quei giorni drammatici accettarono di accogliere i defunti destinati alla cremazione.