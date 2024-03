di Giovanni Ceriani

A proposto della protesta degli studenti di Partinico contro la intitolazione della loro scuola a Peppino Impastato perché “divisivo”, sorgono domande e pensieri ben tristi e desolanti.

Dopo le crociate contro i voti, contro le pagelle, contro i temi agli esami di stato, contro la didattica per conoscenze, contro le “sale professori” etc etc, ecco che qui siamo pure alla rivendicata equidistanza tra stato e mafia, tra legalità e illegalità, tra giustizia e furbizia.

Che l’antimafia sia un fattore “divisivo” è l’anticamera del considerarlo pure “ansiogeno”, “stressante”, “infastidente”.

In realtà, e a parte gli scherzi (quali scherzi?), qui siamo dentro una trasformazione di natura quasi antropologica dei soggetti sociali, talmente pervasi dal mercato, cioè dal “territorio” e dai “valori” del territorio (vedi autonomia differenziata) da pretendere la resa dell’ultimo presidio di legalità, cultura ed educazione rimanente: la scuola. L’assalto alla scuola è il tema centrale di questi anni ed effettivamente la sua occupazione vale la presa del palazzo d’inverno. Che siano attacchi dall’alto (governo) o dal basso (studenti) non fa differenza, visto che l’obiettivo è unico, con buona pace delle “buone intenzioni” e “antagonismi” dei collettivi vari.

Al contrario di questa misera narrazione, ricordiamo che “essere divisivi” è un valore di rilievo propriamente costituzionale. La Costituzione italiana del ’48 è polemica col presente, attacca ogni forma di privilegio, ingiustizia, sopraffazione. E la Costituzione non solo è polemica ma addirittura ripudia la guerra e con essa ogni forma di violenza pubblica o privata, di cui quella mafiosa è emblema e strascico doloroso della nostra Repubblica, da Portella delle Ginestre ad oggi.

La Costituzione è divisiva e Peppino Impastato è uno dei suoi figli prediletti. La scuola della Costituzione ne deve essere custode ed erede. La scuola del mercato, del “territorio” o della spoliticizzazione di massa è altro, ovvero antitesi ed erosione dei valori della Costituzione.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!