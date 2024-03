Dopo l’avvio di stagione sul circuito di Lusail in Qatar, la MotoGP si prepara a vivere il suo secondo atto del 2024 sul tracciato di Portimao, aprendo ufficialmente la fase europea del campionato. Sotto i riflettori ancora una volta le Ducati GP24, protagoniste indiscusse con Pecco Bagnaia, vincitore della prima gara lunga, e Jorge Martin, trionfatore nella Sprint d’esordio, pronti a confermare il dominio già espresso nell’ultima stagione. Tuttavia, occhi puntati anche su Brad Binder e la sua KTM, protagonisti in Qatar con un doppio secondo posto. Nutrono ambizioni importanti anche l’Aprilia, in particolare con Aleix Espargaro, ma anche Marc Marquez, che punta forte su Portimao. Il Circuito Internazionale dell’Algarve, con le sue variazioni altimetriche e curve tecniche, è ritenuto più adatto alle sue caratteristiche rispetto al tracciato qatariota.

Il Programma del Weekend di Gara

Il Gran Premio del Portogallo non si limita solo alla MotoGP, ma vede anche il debutto stagionale della MotoE. Venerdì 22 marzo i piloti e le squadre sono impegnati nelle prime sessioni di prove libere, mentre sabato 23 marzo sarà dedicato alle qualifiche e alla Sprint della MotoGP, oltre alle due gare della MotoE. Domenica 24 marzo, infine, le gare delle tre classi principali, con la MotoGP pronta a scendere in pista alle 15.

Dove Seguire il Gran Premio

Gli appassionati potranno seguire tutte le fasi del weekend su Sky (canali di riferimento Sport MotoGP HD e Sky Sport Uno) e in streaming su Now, con copertura completa di tutte le sessioni e delle gare. Per quanto riguarda la visione in chiaro gratis, Tv8 offre la diretta delle qualifiche e della Sprint di sabato, mentre le gare di domenica saranno trasmesse in differita.

Il programma del weekend e la copertura Tv

Venerdì 22 marzo ( Sky e Now)

FP1 MotoE: 9:30-9:45

FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-11:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 MotoE: 13:35-13:50

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-17:00

Qualifiche MotoE: 18:00-18:30

Sabato 23 marzo (Sky e Now)

FP3 Moto3: 09:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

P MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Gara 1 MotoE: 13:15

Qualifiche Moto3: 13:50-14:30

Qualifiche Moto2: 14:45-15:25

Sprint MotoGP: 16:00

Gara 2 MotoE: 17:10

Domenica 24 marzo (Sky e Now)

Warm-Up MotoGP: 10:40-10:50

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

Sabato 23 marzo (Tv8 diretta)

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Sprint MotoGP: 16:00

Domenica 24 marzo (Tv8 differita)

Gara Moto3: 17:15

Gara Moto2: 18:30

Gara MotoGP: ore 20:15