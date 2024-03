Dopo un inizio stagionale che ha visto il campione del mondo Max Verstappen dominare le prime due gare con la sua inarrestabile Red Bull, il circus di Formula 1 si sposta ora all’Albert Park di Melbourne per il Gran Premio d’Australia. Il terzo appuntamento del campionato del mondo F1 2024, in programma dal 22 al 24 marzo, segna un ritorno alla tradizione con la gara che si svolgerà di domenica, dopo che le prime due sfide erano state eccezionalmente calendarizzate di sabato. Sul circuito dell’Albert Park, 5.278 metri di lunghezza e 14 curve per 58 giri, la Ferrari spera di confermare i risultati ottenuti fin qui: salire ancora sul podio e dimostrare di essere la principale inseguitrice della Red Bull nella lotta al titolo.

Dove e quando seguire il Gran Premio

Questa volta, per gli appassionati italiani è necessario il sacrificio di sveglie all’alba a causa del notevole fuso orario con l’Australia. Per non perdere l’adrenalina del terzo Gran Premio della stagione, si potranno seguire le varie fasi del weekend di gara attraverso diverse piattaforme. La diretta sarà disponibile su Sky (canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno), anche in mobilità tramite SkyGo, e in streaming su NOW, garantendo la copertura completa dell’evento. Inoltre, il canale digitale terrestre TV8 offrirà la possibilità di seguire in chiaro gratis la differita delle qualifiche e della gara.

Programmazione TV dettagliata

Sky/NOW

Prove libere 1: Venerdì 22 marzo, ore 02:30

Prove libere 2: Venerdì 22 marzo, ore 06:00

Prove libere 3: Sabato 23 marzo, ore 02:30

Qualifiche: Sabato 23 marzo, ore 06:00

Gara: Domenica 24 marzo, ore 05:00

TV8 (differita)

Qualifiche: Sabato 23 marzo, ore 10:00

Gara: Domenica 24 marzo, ore 14:00