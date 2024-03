“Sul Piemonte è in vista una svolta. Abbiamo lavorato con generosità col Pd. Abbiamo avuto difficoltà oggettive, a convergere alcuni punti programmatici. Una difficoltà sicuramente dovuta anche al fatto che a Torino c’è una giunta che sta andando in direzione sensibilmente diversa rispetto alla nostra giunta uscente, quella di chiara appendino e si è creata una frattura”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, durante una diretta sui propri canali social.

“Il Pd nell’ultimo confronto regionale ha avuto una fuga in avanti designando una sua candidata come presidente di Regione. Ne prendiamo atto. Il M5s procederà a designare una propria candidata o un proprio candidato. Questo non significa che il Pd diventerà un nemico. Diventa se andiamo separati un concorrente, ma abbiamo sempre un orizzonte di dialogo con forze progressiste”, ha continuato Conte.