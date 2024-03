Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Secondo quanto emerso finora sono due le auto coinvolte: una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. Tra le lamiere contorte delle due macchine sono rimaste uccise tre persone. Le vittime sarebbero due donne e un ragazzo che viaggiavano a bordo della Peugeot mentre i feriti sono una coppia con un bambino.

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari dell’arma dei carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal maggiore Quintino Russo. Purtroppo per tre degli occupanti delle macchine non c’è stato nulla da fare mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Foto d’archivio