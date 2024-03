Attivisti di Ultima Generazione hanno brevemente occupato Ponte Vittorio Emanuele II al passaggio della maratona di Roma. Tre manifestanti si sono seduti sulla sede stradale esponendo cartelli per attirare l’attenzione sull’emergenza climatica. La Polizia Locale è intervenuta e dopo pochi minuti li ha rimossi dalla strada. “L’acqua non ci sarà per tutti,” ha urlato una delle attiviste al passaggio dei podisti. La maratona è sponsorizzata da Acea, azienda pubblica impegnata anche nel settore idrico.