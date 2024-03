La premier Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto del Cairo ed è stata accolta dal ministro delle Antichità egiziano e dall’ambasciatore al Cairo, Michele Quaroni. Dopo l’incontro con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e gli altri leader europei presenti, il presidente egiziano Abdel Fatta Al Sisi ha incontrato Meloni in un bilaterale durato circa mezz’ora nel quale, riferiscono le agenzie, anche uno scambio di intese sulla realizzazione del cosiddetto Piano Mattei per l’Africa. Gli incontri bilaterali hanno anticipato il vertice tra i rappresentanti dell’Unione europea e l’Egitto, fissato per la firma di un memorandum di partenariato globale e strategico, con uno stanziamento totale di 7,4 miliardi fino al 2027: un primo miliardo subito per risanare le casse dello Stato, poi altri 4 di aiuti oltre a prestiti e sovvenzioni. L’obiettivo dichiarato è accompagnare le riforme economiche e sociali dell’Egitto, contribuire a mitigare l’impatto delle attuali crisi in corso in Africa e nel Medio Oriente e sostenere l’Egitto nel rafforzamento delle capacità di controllo delle frontiere terrestri e marittime per fronteggiare l’emergenza migranti. Proprio per quest’ultimo punto si è parlato di un accordo sul “modello” di quello siglato con la Tunisia nel settembre scorso.

Meloni è parte di una delegazione che comprende la presidente Von der Leyen, il premier belga Alexander De Croo, attuale presidente di turno del Consiglio Ue, quello greco Kyriakos Mitsotakis, il cancelliere austriaco Karl Nehammer e il presidente cipriota, Nikos Christodoulidis. “Sono lieta di essere al Cairo per segnare una nuova pietra miliare nel partenariato strategico Ue-Egitto. Con il peso politico ed economico dell’Egitto e la sua posizione strategica in un area molto tormentata, l’importanza delle nostre relazioni non potrà che aumentare nel tempo”, ha scritto in giornata von der Leyen su X. Il vertice, ha annunciato un post sul profilo fb ufficiale della presidenza egiziana, serve “a discutere dello sviluppo delle relazioni tra Egitto, Unione Europea e Stati membri in vari settori, tra cui relazioni politiche, lotta al terrorismo, cooperazione economica, energia, industria, tecnologia, formazione e immigrazione“.

Sul tavolo anche la questione della Striscia di Gaza. Nel corso dei bilaterali con von der Leyen e col premier belga, Al Sisi “ha sottolineato la necessità di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e ha riaffermato il rifiuto dell’Egitto dello sfollamento forzato dei palestinesi fuori dalla loro terra”, riporta una nota di palazzo. “Non lo permetteremo“, ha ribadito. Anche con De Croo “hanno discusso della situazione nella Striscia di Gaza e della necessità di un cessate il fuoco, sottolineando il pericolo di una eventuale invasione israeliana di terra nella città palestinese di Rafah, che avrebbe – ha concluso Al Sisi – conseguenze umanitarie catastrofiche”.

Al governo italiano, anche in vista delle elezioni europee, interessa soprattutto la questione migratoria. In Egitto sono presenti 9 milioni di migranti e 450 mila sono rifugiati e richiedenti asilo, di cui il 40% minori. Metà di questi (213mila) viene dal Sudan, Paese in guerra da ormai un anno con 7 milioni di sfollati. Il Sudan e l’evoluzione del conflitto a Gaza rendono centrale il dialogo con l’Egitto, anch’esso un Paese di migranti: 11.072 gli egiziani arrivati in Italia via mare nel 2023, prevalentemente dalla Libia. E proprio il rapporto stretto di Al Sisi con il generale Khalifa Haftar che controlla la Cirenaica. Per questo, e con la collaborazione dell’Agenzia europea Frontex, si prevede di irrobustire il controllo delle frontiere egiziane e il pattugliamento marittimo, anche in vista di possibili, nuove rotte migratorie. Non ultimo, l’Egitto è tra i nove paesi “pilota” del cosiddetto Piano Mattei, la strategia, tanto sbandierata quanto ancora indefinita, per aiutare l’Africa “a casa loro”. La partita è delicata: da ottobre gli arrivi via mare di migranti sono in calo e rappresentano un terzo di quelli arrivati nello stesso periodo dell’anno precedente (i dati). Se per qualunque ragione gli sbarchi dovessero riprendere, sarebbe un problema per Meloni ora che le elezioni europee si avvicinano.

Intanto le critiche già arrivano alla presidenza della Commissione Ue. Come per il memorandum siglato con Tunisi, anch’esso battezzato da Meloni e von der Leyen, anche quello con l’Egitto si è già attirato le critiche del Parlamento europeo, di fatto scavalcato con la scelta del memorandum of understanding, e non di un vero e proprio trattato. In Europa i socialisti, e così il Partito democratico che fa parte del Pse, hanno intenzione di mettere in calendario una risoluzione contro l’intesa con Al Sisi, già ad aprile. La presidente corre per la riconferma e viene accusata di una campagna elettorale piegata ai desiderata della destra sovranista, Meloni compresa. Dunque un’altra tegola dopo la risoluzione approvata dall’Eurocamera contro il memorandum tunisino, che pretende dalla Commissione di far luce sulle condizioni di quell’accordo, a partire dalle garanzie sui valori fondamentali dell’Ue e sui diritti umani. Critiche che dal Parlamento europeo sono piovute anche nella vigilia del vertice del Cairo.

Quanto all’Italia e a Meloni, c’è chi non dimentica l’assassinio di Giulio Regeni e le responsabilità della presidenza Al Sisi. “Ancora soldi a un autocrate che straccia le libertà politiche, civili e i diritti umani. Alla vigilia della seconda udienza del processo contro i quattro egiziani accusati di avere ucciso Giulio Regeni, Meloni metterà sul tavolo anche la collaborazione dell’Egitto per scoprire la verità sulla morte del giovane ricercatore italiano? O intende stringere ancora patti senza mettere condizioni chiare sul rispetto dei diritti delle persone come già avvenuto con il tunisino Kais Saied?”, chiede in una nota la deputata dem Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo. Una richiesta avanzata anche da Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi e Sinistra. Che sull’accordo egiziano dichiara: “Continua la strategia fallimentare di gestire i fenomeni migratori con strumenti emergenziali. Servirebbe una svolta, e innanzitutto una missione istituzionale di ricerca e soccorso pel Mediterraneo, invece di continuare a fare la guerra alle navi delle Ong che salvano vite”.