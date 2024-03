“Venti di crisi soffiavano già da qualche mese ma qualcosa ora è cambiato“. Tra chi? I soggetti di questa frase sono Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino che, stando a quanto riporta il settimanale Gente, si sarebbero separati. Quindi qualcosa sarebbe cambiato sì, in peggio. Dopo il matrimonio celebrato otto mesi fa nella cornice di Capri, l’addio. Presunto. Secondo il settimanale, “sarebbe stato lui a lasciarla“, lasciando la casa nella quale vivano assieme e togliendosi la fede. Lei avrebbe festeggiato il 38esimo compleanno senza di lui. Gente pubblica anche delle foto: Sannino esce da solo da un cancello, Mastronardi lo aspetta in auto. Come fa notare La Gazzetta dello sport, lui ha smesso di seguire la moglie social. Indizi di gossip ai tempi di Instagram…