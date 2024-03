È morto nella notte uno dei naufraghi trovati e soccorsi mercoledì 13 marzo da Ocean Viking mentre con altre 24 persone si trovava su un gommone sgonfio lasciato per giorni al largo della zona Sar libica. Nella tarda serata di mercoledì era stato trasportato all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con l’elisoccorso dalla Ong Sos Méditerranée, ma era arrivato al reparto di Rianimazione in condizioni già molto critiche e in stato di incoscienza. Anche per un altro migrante si è resa necessaria l’evacuazione medica in elisoccorso e si trova attualmente ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

Dopo il salvataggio di ieri di 25 persone in condizioni di salute precarie, è stata effettuata un’evacuazione medica con la Guardia Costiera italiana. Due persone svenute che le nostre squadre non sono riuscite a rianimare sono state trasportate in Sicilia in elicottero. pic.twitter.com/MadChn74NK — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) March 14, 2024

Secondo quanto ricostruito dalla prefettura di Agrigento e raccontato sul canale X della Ong, i due migranti in stato di incoscienza sono stati prelevati in elicottero direttamente dalla nave, senza passare da Lampedusa. L’equipaggio di Sos Méditerranée ha soccorso 25 migranti superstiti, tra cui 12 minorenni, ma sono almeno 60, secondo i racconti dei sopravvissuti, le persone morte a bordo a causa di fame, sete, ipotermia e ustioni da carburante. I sopravvissuti sono partiti da Zawiya, in Libia, 7 giorni prima di essere salvati. Il motore si è rotto dopo 3 giorni, lasciando l’imbarcazione di gomma alla deriva.

Foto dal profilo Twitter di Sos Méditerranée