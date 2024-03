“Trovo assurde le critiche fatte a Papa Francesco: quando parlava di ‘bandiera bianca’ intendeva che due contendenti che si incontrano in terreno neutro lo fanno entrambi tenendo una bandiera bianca. Il Papa è l’unico che comprende che non bisogna puntare sull’escalation in una situazione così pericolosa”. A rivendicarlo Michele Santoro, nel giorno della presentazione delle liste di ‘Pace Terra Dignità’ in vista delle elezioni Europee.

“Se tu non hai il coraggio di sentire l’odore del nemico non si può fare una trattativa, va messa da parte una disumanizzazione del nemico che è funzionale solo alla guerra”, ha concluso.