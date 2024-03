“Non viviamo il M5s o Sinistra italiana come antagonisti o concorrenti, ma è evidente che rappresentiamo un punto di vista molto radicale sul tema della pace. Sulla vicenda degli Houthi nel Mar Rosso, per noi sarebbe difficile votare, come hanno fatto i 5 Stelle, questa missione, non ci basta che si dica che sia ‘difensiva’. Per noi è una missione militare, che schiera le forze armate italiane accanto a quelle dello Stato di Israele”. Ad attaccare è Michele Santoro, nel giorno della presentazione delle liste di ‘Pace Terra Dignità’ in vista delle elezioni Europee, ricordando il voto quasi unanime in Aula (con l’unica eccezione di Alleanza Verdi Sinistra, contraria) a favore della partecipazione alla missione Eunavfor Aspides, istituita dall’Unione europea a tutela del traffico marittimo nello stretto di Bab-el Mandeb.

“Sinistra Italiana? Si batte per la pace anche lei, ma senza dare troppo fastidio al Partito democratico. Anche Elly Schlein non è un nemico per quanto ci riguarda, ma si dovrebbe far sentire agli europarlamentari dem in Parlamento Ue il peso di una mozione dove in pratica si è dichiarato guerra alla Russia per i prossimi decenni. Non ci spieghiamo perché SI non voglia fare l’unità con noi”, ha concluso Santoro.