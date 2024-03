Il calciatore australiano Joshua Cavallo ha chiesto al suo compagno di sposarlo sul campo del suo club, l’Adelaide United, ringraziando la squadra per aver fornito “uno spazio sicuro nel calcio”. Il giocatore che nel 2021 ha fatto coming out, dichiarando la propria omosessualità, ha fatto la proposta di matrimonio al suo compagno Leighton Morrell in ginocchio in un Hindmarsh Stadium vuoto e ha postato le immagini sui social media.

“Grazie all’Adelaide United per averci aiutato a organizzare questa sorpresa. Il vostro infinito sostegno ha significato molto per me. Mi avete fornito uno spazio sicuro nel calcio, che mai avrei pensato potesse essere possibile, e mi avete incoraggiato a vivere ogni giorno della mia vita in modo autentico. Mi sembrava giusto condividere questo momento speciale sul campo, dove tutto è iniziato”, ha scritto Cavallo. Nonostante l’immensa popolarità del calcio in tutto il mondo, solo pochi calciatori hanno fatto coming out, per lo più dopo essersi ritirati. In pochi hanno rivelato di essere gay mentre giocavano ancora, tra cui Jake Daniels del Blackpool, squadra della terza divisione inglese.