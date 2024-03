Quasi sfuggito durante la diretta del match, poi diventato virale sui social. È quanto accaduto all’episodio che ha visto protagonista l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram e il difensore dell’Atletico Madrid Stefan Savic. È successo tutto nel corso della fine del primo tempo della sfida tra gli spagnoli e i nerazzurri, valevole come ritorno degli ottavi di finale di Champions League di ieri sera a Madrid: durante una marcatura stretta del calciatore del club iberico, il centravanti francese dell’Inter stato ripreso dalle telecamere mentre strizzava le parti basse dell’avversario, che poi si è accasciato a terra dolorante. Una condotta di gara che poteva costare il cartellino rosso all’attaccante di Inzaghi, ma che non è stato visto dall’arbitro del match. Dopo l’accaduto, del resto, i due giocatori hanno riso e scherzato. L’episodio però non è passato indifferente agli occhi degli spettatori, che sui social si sono scatenati con dei divertenti meme.