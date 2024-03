Una valanga ha travolto alcuni sciatori che stavano facendo fuoripista lungo la pista Canale Giachetti, a circa 2.800 metri di quota, una delle classiche per il cosiddetto “sci ripido” che si trova ad Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, nel comprensorio Monterosa Ski. Secondo la ricostruzione del Soccorso Alpino a essere investito e rimanere ferito è stato in particolare uno dei freerider: i compagni di fuoripista hanno lanciato l’allarme e si sono buttati tra la neve per recuperare chi era rimasto sotto. Ci sono riusciti e l’hanno trovato dolorante. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza del 118 con il tecnico e l’unità cinofila da valanga a bordo e sono state attivate le squadre a terra del soccorso alpino civile e della guardia di finanza. L’equipe sanitaria ha proceduto con la stabilizzazione e il recupero dell’infortunato che è stato elitrasportato in ospedale con un codice giallo per politrauma. Nel frattempo i soccorritori sul posto hanno proceduto con la bonifica della valanga per verificare che non vi fossero altre persone sepolte. L’intervento è stato necessario nella zona frequentata esclusivamente da amanti del fuoripista lungo il Canale Giacchetti, un percorso di fuoripista e quindi non battuto che dal Passo Zube e dall’area del ghiacciaio di Indren conduce alle piste da sci battute e regolari.

Nei giorni scorsi Arpa Piemonte ha emesso l’allerta arancione sulle montagne piemontesi per elevato pericolo valanghe dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Lunedì sera un’altra valanga, questa volta in Val Senales, in Alto Adige, aveva investito tre soccorritori sono stati colpiti da una valanga mentre rientravano dopo aver cercato dei possibili dispersi dopo un primo distacco avvenuto poco prima. Fortunatamente i tre sono stati prontamente salvati dagli altri operatori del Soccorso Alpino presenti sul posto senza riportare conseguenze. Le condizioni del manto nevoso e le condizioni meteo nella sola giornata di ieri hanno causato quattro valanghe in Val Senales e nell’area di Solda.