Da più di 24 ore il chiacchiericcio del tennis mondiale si è concentrato su una lettera: quella “N” scritta da Carlos Alcaraz sulla telecamera dopo la vittoria a Indian Wells contro il canadese Felix Auger-Aliassime. “N see you soon!” il messaggio enigmatico lasciato dal campione spagnolo: “N ci vediamo presto!”. Alcaraz dopo la sfida non ha fornito spiegazioni, anzi ha alimentato il mistero sui suoi canali social postando ancora una volta la “N”.

A chi si rivolge Alcaraz? Finora sono state fatte due ipotesi: la prima – meno accreditata – porta a Novak Djokovic. Lo spagnolo avrebbe potuto affrontare il serbo numero 1 al mondo nella finale del torneo: quel messaggio sarebbe una sorta di appuntamento. Difficile crederlo, al di là del fatto che Djokovic è stato poi eliminato dall’azzurro Luca Nardi: certo, questo Alcaraz difficilmente poteva prevederlo. La seconda ipotesi, la più probabile, porta a Rafa Nadal: il connazionale di Alcaraz ha nuovamente posticipato il suo rientro, saltando anche il torneo di Indian Wells. I due sono grandi amici, quindi Alcaraz potrebbe aver mandato un messaggio affettuoso al suo idolo. Ma allora perché mantenere il mistero?

C’è anche una terza ipotesi, finora poco presa in considerazione: il trofeo di Indian Wells, vinto da Alcaraz un anno fa (nella foto, ndr), ha una forma che ricorda quella della N maiuscola. Lo spagnolo quindi potrebbe aver lanciato la sfida ai suoi rivali, manifestando la volontà di puntare nuovamente al titolo. Una sfida soprattutto a Jannik Sinner: i due potrebbero incrociarsi in semifinale (come un anno fa) e in caso di vittoria l’italiano supererebbe il rivale in classifica, diventando il nuovo numero 2 al mondo. Per la verità c’è anche una quarta ipotesi, molto meno intrigante: una banale operazione di marketing. Lo scopriremo presto, in ogni caso.