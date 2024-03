La grandinata dell’alba di oggi (al mio paese) è stata insolita, sorprendente, ma nulla a confronto con la scarica di vincenti (36) che, sulla costa Ovest degli Stati Uniti, si erano appena abbattuti su Novak Djokovic.

Luca Nardi, pesarese di 20 anni, ha battuto il numero 1 serbo 6-4 3-6 6-3 al terzo turno di Indian Wells. È già un’impresa che non molti possono vantare in carriera, infatti è solo il nono italiano a battere il numero 1 ATP, il quarto giocatore dal ranking più basso (123) a battere il n°1 in un Masters 1000 e il terzo fuori dalla top 100 a battere Djokovic.

Ma la grandine di marzo diventa ghiaccio bollente se tutto questo è stato fatto da un “lucky loser”, “perdente fortunato”. La traduzione pedissequa rende già bene il senso del meccanismo che ha portato Nardi ad essere ripescato, giocare e vincere contro Djokovic. Luca era stato eliminato da Goffin e aveva già pronte le valigie per volare sull’altra costa, a Miami, per giocarsi il prossimo torneo. Ma il ritiro dell’argentino Tomas Martin Etcheverry gli ha spalancato le porte del tabellone principale. E non solo: essendo Etcheverry una testa di serie, Luca è entrato direttamente al secondo turno e superato brillantemente il cinese Zhang, numero 50 del mondo.

Da numero 123 aveva già trovato soddisfazione per questa seconda opportunità e la ciliegina sulla torta sarebbe stata la sfida contro Nole. Aveva già rilasciato la dichiarazione di rito, tipica di chi sa che ne uscirà sconfitto: “Sarà un’emozione speciale misurarmi con il numero 1 del mondo, sul Centrale di un torneo prestigioso come questo. Cercherò di godermi al massimo questa esperienza e vedremo come andrà”.

Abbiamo visto tutti, ce la siamo goduta e l’abbiamo sentita arrivare forte, più della grandine che picchiettava sui tettucci delle auto. Agli ottavi lo aspetta l’americano Tommy Paul che gioca in casa ed è la testa di serie numero 17. Il nostro lucky loser ha gli amuleti giusti per un’altra impresa!