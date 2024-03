Non si placano le polemiche a due giorni dalle dichiarazioni di Papa Francesco nelle quali il Pontefice ha chiesto all’Ucraina di “alzare bandiera bianca e favorire i negoziati” di pace con la Russia. Dichiarazioni che, ha poi spiegato la sala stampa vaticana, non avevano l’intento di invocare la resa delle truppe di Kiev, come precisato dallo stesso Bergoglio durante l’intervista alla Radiotelevisione svizzera, ma di chiedere al presidente Volodymyr Zelensky di cambiare impostazione e mettere diplomazia e pace al centro della sua strategia. Ma nell’Europa che punta a maggiori investimenti per sostenere militarmente Kiev e contrastare l’avanzata russa, anche la Germania replica alle parole del Papa con la sua ministra degli Esteri, Annalena Baerbock: l’esponente del governo Scholz in quota Verdi ha affermato di di “non capire” la posizione del Pontefice.

“Non lo capisco. Credo che alcune cose si possano capire solo vedendole di persona”, ha detto durante un suo intervento in un talk show dell’emittente tedesca Ard ricordando i viaggi delle cancellerie europee nel Paese invaso da Vladimir Putin e raccontando che quando parla con i bambini ucraini colpiti dalla guerra si chiede: “Dov’è il Papa? Il Papa deve sapere queste cose”. La capa della diplomazia di Berlino ha poi aggiunto che il governo tedesco cerca “ogni giorno di porre fine a questo terribile dramma e vediamo ogni giorno che si stanno escogitando cose ancora peggiori”.

Papa Francesco, nella sua intervista, aveva di nuovo accusato i produttori di armi di essere i principali sostenitori dei conflitti in tutto il mondo. E su questo la ministra tedesca, rivolgendosi a coloro che chiedono la fine delle consegne, ha spiegato che “se non dimostriamo forza adesso, non ci sarà pace. Dobbiamo stare al fianco dell’Ucraina e fare tutto il possibile per garantire che possa difendersi”.

Nel dibattito è intervenuta, di nuovo, anche la Russia. Questa volta con il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui l’appello del Papa “è abbastanza comprensibile”, ma Kiev continua a rifiutare tale ipotesi. “In generale – ha detto Peskov – l’idea che il Papa ha affermato, ovviamente, è abbastanza comprensibile. Si è espresso a favore dei negoziati. Sapete che il nostro presidente ha ripetutamente parlato della nostra disponibilità e apertura a risolvere i nostri problemi attraverso i negoziati. E questo è preferibile”. Tuttavia, ha aggiunto, “sfortunatamente, sia le dichiarazioni del Papa che le ripetute dichiarazioni delle altre parti, compresa la nostra, sono state recentemente accolte con un rifiuto assolutamente severo da parte del regime di Kiev e non consentono la possibilità di condurre alcun negoziato”. Il portavoce del Cremlino, comunque, ha detto di ritenere che nelle dichiarazioni del pontefice “c’era un contesto più ampio” rispetto a quello di un invito a Kiev ad alzare “bandiera bianca”.