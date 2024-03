“Vi dico perché a Firenze il Pd non è più il nostro Pd: perché non fa le primarie, perché prende i soldi delle multe, perché fa lo stadio con i soldi pubblici, uno scandalo. Di sinistra? Non siete nemmeno mancini voi”. Così Matteo Renzi sul palco della Leopolda nel giorno in cui si vota in Abruzzo e Italia viva sostiene il candidato del centrosinistra. “Cambiate nome, siete il Partito delle poltrone, non il Partito democratico. Non siamo noi fuori di giunta, ma siete voi fuori di testa”.