C’è un bus organizzato da Forza Italia che domenica ha coperto la tratta tra Napoli e l’Appennino abruzzese. Lo scopo? Portare a votare una cinquantina di napoletani, residenti in alcuni comuni sotto la Majella, per il candidato del centrodestra Marco Marsilio. Un rito da Prima Repubblica che si rinnova grazie al numero uno degli azzurri in Campania, l’eurodeputato Fulvio Martusciello, e il senatore Francesco Silvestro.

Ad annunciarlo sono stati gli stessi vertici del partito berlusconiano, con tanto di foto diffuse sui social nelle ore del viaggio. “Ci sono tanti napoletani che risiedono in provincia dell’Aquila, tra Rivisondoli, Roccaraso e Pescocostanzo – ha detto Martusciello – Tanti amici che ci hanno chiesto di andare insieme ai seggi. Così è nata l’idea di fare un bus. Votiamo insieme e vinciamo insieme”. Si tratta, probabilmente, di persone che hanno una seconda casa in Abruzzo e lì hanno stabilito la loro residenza.

Partenza fissata alle 9 da piazza Municipio e poi via spediti, in 46, come ha spiegato il partito, verso i seggi con la scheda elettorale nello zainetto. La volontà del partito è chiara, espressa dallo stesso Martusciello alla vigilia del voto. Il coordinatore regionale ha spiegato che a bordo ci sono “tutti supporter azzurri che avendo residenza in Abruzzo faranno sentire la loro vicinanza al partito di Antonio Tajani”. Un gruzzoletto di voti: “Non so se saranno determinanti ma non tralasciamo nulla in questa campagna elettorale”.