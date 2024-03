Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è indagato per truffa ai danni dello Stato per aver incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Ma non è la prima volta che finisce al centro delle cronache per i suoi guai con la giustizia. Già nel 2016 era stato condannato a un anno e otto mesi per appropriazione indebita aggravata per le presunte spese personali con i fondi del Carroccio. Ma non solo: Bossi jr in passato è stato accusato di aver comprato oggetti preziosi di Bulgari e Rolex, in una gioielleria di Busto Arsizio, e di non averli mai pagati. E di aver fatto altrettanto anche con due moto d’acqua del valore complessivo di 33mila euro.

Quarantacinque anni, nato il 6 maggio 1979, è figlio della prima moglie del Senatur Gigliola Guidali. A Gemonio, quartier generale della Lega ai tempi d’oro del padre, si è sempre visto poco (non era presente nemmeno al recente matrimonio del fratello Renzo, “il Trota”, figlio della seconda moglie di Bossi, Manuela Marrone). Riccardo, infatti, ha sempre gravitato perlopiù fra Varese, dove si era sposato nella chiesa della Motta in pieno centro nel 2005, e Milano. Molto noto nel capoluogo lombardo culla della Lega, in passato ha frequentato gli ambienti sportivi motoristici partecipando a gare di rally, e il suo volto è più volte finito sulle copertine patinate dei settimanali di gossip per i flirt seguiti alla fine del suo matrimonio.

Dopo qualche ruolo minore nel partito come assistente di Francesco Speroni, infatti, Riccardo si dedica al mondo del rally e diventa pilota ufficiale. Del presente lavorativo non si sa molto – alcuni parlano di una presunta attività imprenditoriale – ma in compenso sono molto note le sue disavventure giudiziarie e le sue vicende amorose: è stato sposato con Maruscka Abbate dal 2005 al 2010, matrimonio che ha portato alla nascita di Lavinia Sofia, la prima nipote del Senatùr. Tra le ex fidanzate note e meno note c’è anche l’ex Pupa Rosy Dilettuso. Seguono poi altre storie d’amore e flirt finiti sulle pagine dei giornali. La fama, del resto, non lo spaventa, considerato che nel 2007 ha anche tentato di partecipare al reality show L’isola dei famosi. La risposta del padre, in quell’occasione, non si era fatta attendere: “Mio figlio Riccardo all’Isola dei Famosi? Ma gli tiro un calcio nel sedere!” aveva detto l’allora leader del Carroccio in un’intervista pubblicata su Gente.