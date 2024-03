Fa discutere il gesto di Paolo Montero, ex difensore bianconero e oggi allenatore della Juventus Primavera: durante l’ultimo match contro il Sassuolo, giocato lunedì 4 marzo, ha ordinato ai suoi giovani ragazzi di non restituire il pallone agli avversari che lo avevano calciato fuori perché c’era un loro compagno a terra. Proprio da quella rimessa laterale è nato il gol della Juve Primavera. Una rete che alla fine è stata pure inutile, visto che il Sassuolo ha vinto per 2 a 1. Ma che è scatenato diverse polemiche, soprattutto dopo che le immagini sono state postate sui social da Sportitalia.

Tutto avviene al minuto 80 del match, con gli ospiti in vantaggio 2-0: il difensore neroverde Simone Cinquegrano finisce a terra, a onor del vero dopo un contatto molto lieve. Qualcuno ipotizza però che abbia avuto i crampi. Un suo compagno calcia fuori il pallone per permettere l’ingresso dei medici: Cinquegrano viene accompagnato a bordocampo. Il gioco riprende con la Juventus in possesso palla, perché Montero ha chiaramente ordinato ai suoi giocatore di non restituire la palla agli avversari, nonostante la protesta del portiere del Sassuolo, Daniel Theiner. Due passaggi e arriva il gol del bianconero Francesco Crapisto. I giocatori della Juve Primavera esultano, mentre Emiliano Bigica – allenatore del Sassuolo tornato alla Primavera dopo una partita in prima squadra – si infuria con Montero.