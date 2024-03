Rafa Nadal non parteciperà al Masters 1000 di Indian Wells. Un’altra brutta notizia per il campionato spagnolo che ha disputato pochissime partite nell’ultimo anno. L’ex numero uno al mondo ha dichiarato di non sentirsi ancora pronto e di dover quindi rimandare il rientro, già saltato agli Australian Open.

“Non posso mentire a me stesso e a migliaia di tifosi – ha scritto lo spagnolo su X – Sapete tutti quanto mi piaccia giocare qui, è una delle ragioni per cui sono venuto molto presto per allenarmi e cercare di essere pronto. Ho lavorato duro, mi sono allenato, mi sono anche messo alla prova questo weekend ma non mi sento pronto per giocare al massimo livello un torneo così importante”.

Salta dunque il match del primo turno contro Milos Raonic, che affronterà l’indiano Sumit Nagal. “È una decisione difficile, mi mancherete”, ha detto ancora Nadal. Nel 2024 lo spagnolo ha giocato solo tre incontri ufficiali raggiungendo i quarti di finale al torneo di Brisbane in gennaio, dove è uscito per mano di Jordan Thompson.