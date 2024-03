“Ci siamo messi a disposizione del Csm che valuterà quando sentirci. Abbiamo detto le cose in seduta pubblica e chiunque lo ritiene può ritenere sufficiente quello che abbiamo detto”. Così il Procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, lasciando palazzo San Macuto dove è stato audito dalla commissione antimafia. “Se è un sistema? Non credo sia opportuno aggiungere altro. Mentre al Copasir dirò le cose di competenza e a loro darò gli elementi di cui hanno bisogno – ha continuato -. Se c’è un regista come dice il ministro Tajani? L’ho già spiegato”