Un petardo lanciato al centro degli spogliatoi, all’insaputa dei compagni. È l’ultima trovata di Mario Balotelli, ripreso in un video mentre accende un petardo e lo getta in mezzo alla stanza, spaventando i compagni di gioco. L’attaccante italiano, oggi 33enne, gioca in Turchia all’Adana Demirspor.

Video Instagram