Attimi di preoccupazione in casa Ferrari: il pilota spagnolo Carlos Sainz ha abbandonato il paddock dopo essersi sentito poco bene in vista del Gp dell’Arabia Saudita di F1 che si corre sabato. “Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani (giovedì, ndr) dopo essersi sentito poco bene”, ha spiegato la stessa Ferrari sui suoi account ufficiali.

Dopo il primo round in Bahrain, la Formula 1 riparte subito dal circuito della Jeddah Corniche, paradossale ibrido tra Spa-Francorchamps e Monaco. E come per il Bahrain, anche a Jeddah il programma è tutto anticipato di un giorno visto il Ramadan: pertanto qualifiche il venerdì e gara il sabato. Dopo essere arrivato sul podio all’esordio stagionale, Sainz spera di essere ancora protagonista. Le sue condizioni a questo punto, almeno per la giornata di domani, sono ancora da verificare.

“Leclerc e Sainz si sono sempre trovati a proprio agio tra i muretti della Jeddah Corniche”, ha dichiarato il team principal di Maranello Fred Vasseur, “mi aspetto di essere in condizione di giocarci risultati importanti con entrambi i piloti tanto in qualifica che in gara”. Quanto a Charles Leclerc, il monegasco cerca riscatto dopo i problemi ai freni che lo hanno costretto al quarto posto nella gara inaugurale della stagione. “Speriamo di aver risolto i problemi ai freni. Per ora non possiamo battere la Red Bull, ma la macchina è in una situazione migliore per il momento. Ma va detto che Max continua ad essere avanti”, ha detto Leclerc in conferenza stampa.