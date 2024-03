Il Gran Premio del Qatar dà il via alla stagione MotoGP 2024, sotto le luci del circuito di Losail. Il campione in carica Pecco Bagnaia dovrà difendersi dagli attacchi dei rivali vecchi e nuovi: Jorge Martin, Marc Marquez, il compagno di squadra Enea Bastianini, solo per fare alcuni nomi. Un anno fa, in realtà, a trionfare nel Gp del Qatar fu Fabio Di Giannantonio, ora compagno di squadra di un altro pilota che punta almeno al podio: Marco Bezzecchi. La pista, situata ai confini della capitale Doha, si estende per 5,4 chilometri: presenta un rettilineo principale lungo oltre un chilometro, 10 curve a destra e 6 a sinistra.

Programma e Orari del Gran Premio del Qatar

Giovedì 7 marzo: La conferenza stampa dei piloti si tiene alle 14:00

Venerdì 8 marzo: Le sessioni di prove libere per Moto3, Moto2, e MotoGP iniziano, seguite dalle pre-qualifiche della MotoGP nel pomeriggio.

Sabato 9 marzo: Le sessioni di qualifica per tutte le categorie culminano con la Sprint della MotoGP alle 17:00.

Domenica 10 marzo: Dopo il warm-up della MotoGP, le gare ufficiali si svolgono con la MotoGP che chiude l’evento alle 18:00.

Dove Seguire il Gran Premio del Qatar in tv

La copertura televisiva integrale è disponibile per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. I canali di riferimento sono Sky Sport MotoGP HD e Sky Sport Uno, disponibili anche in streaming su Sky Go. In chiaro, TV8 propone in diretta le qualifiche e la Sprint della MotoGP al sabato, mentre le gare della domenica vengono trasmesse in differita.

ORARI SKY

Venerdì 8 marzo

12:00-12:35 Moto3 Prove Libere

12:50-13:30 Moto2 Prove Libere

13:45-14:30 MotoGP Prove Libere

16:15-16:50 Moto3 P1

17:05-17:45 Moto2 P1

18:00-19:00 MotoGP Pre qualifiche

Sabato 9 marzo

10:30-11:00 Moto3 P2

11:15-11:45 Moto2 P2

12:00-12:30 MotoGP P2

12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17:00 MotoGP Sprint (11 giri)

Domenica 10 marzo

13:40-13:50 MotoGP Warm Up

15:00 Moto3 Gara (16 giri)

16:15 Moto2 Gara (18 giri)

18:00 MotoGP Gara (22 giri)

ORARI TV8

Sabato 9 marzo (diretta)

12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17:00 MotoGP Sprint

Domenica 10 marzo (differita)

18:45 Moto3 Gara

20:00 Moto2 Gara

21:45 MotoGP Gara