Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, stava parlando della missione Aspides in Senato quando, a un certo punto, si è bloccato, con gli occhi rivolti verso i banchi delle opposizioni, e ha detto: “Se non vi interessa quello che dico…”. Ne è nato un acceso battibecco, in cui è stato coinvolto anche il presidente Ignazio La Russa, accusato di non essere super partes nella gestione dei lavori d’Aula da parte dei partiti d’opposizione.