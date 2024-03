Aerei francesi vicini al confine con la Russia individuati e scortati dalle Forze aerospaziali. Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che i sistemi di controllo dello spazio aereo russo sul mar Nero hanno rilevato tre jet francesi che volavano verso il confine di Stato. A quel punto – secondo la ricostruzione del Cremlino – un caccia Su-27 delle Forze aerospaziali ha scortato i velivoli – un aereo Awacs e due caccia dell’Aeronautica francese – sul mar Nero.

Il ministero della Difesa russo ha chiarito che il volo del caccia è stato effettuato nel rigoroso rispetto delle norme internazionali per l’uso dello spazio aereo su acque neutre senza attraversare rotte aeree o avvicinarsi pericolosamente ad aerei di uno stato straniero. “Per impedire la violazione del confine di stato della Federazione Russa, un caccia Su-27 delle forze di difesa aerea in servizio è stato fatto decollare”, ha dichiarato il ministero guidato da Serghej Shoigu.

L’equipaggio del caccia russo “ha identificato gli obiettivi aerei come un E-3F di allarme rapido e controllo aereo (Awacs) e due caccia multiruolo Rafale C VKS francesi – si legge ancora in una nota del ministero – Quando il caccia si è avvicinato, gli aerei militari stranieri hanno svoltato dal confine di stato della Federazione Russa e hanno lasciato lo spazio aereo”.

Foto d’archivio di un caccia russo