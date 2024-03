L’attaccante 19enne del Pescara Luca Sasanelli è agli arresti domiciliari per un’accusa di violenza domestica. Lunedì pomeriggio, mentre il giovane calciatore si trovava in ritiro con la squadra per preparare la partita contro la Recanatese, gli è stata notificata la misura cautelare. A dare la notizia è stato il giornalista Enrico Rocchi nel corso del suo programma che conduce su TV6.

A indagare su Sasanelli è la procura di Bari. Originario proprio di Bari, l’attaccante – un passato nelle giovanili di Sassuolo e Ascoli – è arrivato a Pescara solo il primo febbraio scorso dalla Fidelis Andria. I fatti contestati quindi si riferiscono a un periodo antecedente al suo arrivo in Abruzzo. Il Messaggero riporta di una denuncia da parte della fidanzata per stalking, sfociato poi anche in un’aggressione fisica. Il Corriere della Sera scrive di uno schiaffo. L’indagine è partita dal nucleo dei carabinieri di Bari, dove sarebbe avvenuto il fatto qualche settimana fa.

“La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali“, si legge nella nota del club di Serie C diffusa all’indomani della notifica dell’arresto per Sasanelli.