Una serie di insulti omofobi, conditi da attacchi ed epiteti irripetibili di ogni tipo. Protagonista è Augusto Proietti, considerato a il “re delle bancarelle di Roma”, che in un video pubblicato il 15 gennaio sul suo canale youtube se la prende con l’ex porotavoce del premier Conte, Rocco Casalino, reo a suo vedere di aver chiamato la Polizia municipale e aver denunciato irregolarità (da alcune settimane Casalino ha preso casa in zona Flaminio). “Oggi ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché Casalino, quel miserabile di Casalino, tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali. Ma chi è ‘sto Casalino?” dice Proietti all’inizio del video, che poi prosegue tra urla e offese.

“Siamo letteralmente sconcertati per l’inaudita e intollerabile violenza verbale usata da Augusto Proietti – il ras degli ambulanti condannato per associazione a delinquere e per vari reati finalizzati al monopolio del commercio su strada” hanno dichiarato in una nota i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista Civica Virginia Raggi, esprimendo a Casalino solidarietà e sostegno la “vile e squallida” aggressione omofoba “subita da un personaggio violento e deprecabile“. “Le sue parole oscene, turpi e ripugnanti rappresentano quanto di più degradante e indegno ci possa essere e sono tipici di chi sguazza quotidianamente nell’illegalità e si serve della violenza e del terrore per ottenere ciò che vuole, come ha ampiamente dimostrato in occasione dei suoi reiterati attacchi contro alcuni esponenti della Giunta Raggi ‘rei di aver contrastato questo personaggio a tutela dei commercianti onesti. Esattamente come è accaduto con Rocco Casalino, il quale ha semplicemente denunciato le varie irregolarità commesse da alcuni ambulanti.A nostro avviso, in una società che voglia definirsi civile non può e, soprattutto, non deve esserci spazio per soggetti di questo genere”.

Solidarietà anche dal Movimento 5 stelle nazionale. “Sollecitiamo la Giunta capitolina e tutte le forze politiche a condannare con fermezza e chiarezza tali comportamenti. Non è tollerabile che il rispetto della legalità venga messa in discussione o barattata per un pugno di voti. Tutta la nostra comunità esprime piena solidarietà al presidente Conte e Rocco Casalino per questa squallida aggressione verbale”