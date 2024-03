Un ebreo ortodosso è stato accoltellato a Zurigo da un 15enne. Gravemente ferito, l’uomo, di cinquant’anni, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e la sua vita potrebbe essere in pericolo, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Keystone-Ats. Il ragazzo è stato arrestato dalle forze dell’ordine sulla scena del crimine. L’attacco, come riferito dalla polizia svizzera, è avvenuto nel Kreis 2, il quartiere dove si concentra la comunità ebraica.

Gli inquirenti indagano sulla pista dell’aggressione antisemita: secondo quanto riferito dai media elvetici, il ragazzo ha aggredito il cinquantenne al grido di “morte a tutti gli ebrei”. L’Associazione svizzera delle comunità ebraiche si è detta “profondamente sconvolta” per l’aggressione. “Gli attacchi fisici contro gli ebrei in Svizzera sono molto rari – dice la comunità in una nota -. La comunità ebraica è stata risparmiata da tali attacchi mortali negli ultimi due decenni. Tuttavia, a partire dal 7 ottobre, si è verificato un aumento significativo di tali attacchi fisici”.