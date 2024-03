Ci sono anche i nomi della cantautrice Madame e della tennista Camila Giorgi nella richiesta di processo della Procura di Vicenza, al termine dell’inchiesta sulle false vaccinazioni anti-Covid. Con l’artista e la sportiva ci sono altri 19 imputati. L’obiettivo di chi si affidava a studi medici compiacenti era quello di ottenere il Green pass, per poter svolgere ogni attività durante la pandemia. Tra gli imputati su cui dovrà esprimersi il giudice per l’udienza preliminare, secondo i quotidiani locali, il medico Erich Volker Goepel, finito agli arresti domiciliari nel 2022. Le persone per le quali il pm Gianni Pipeschi chiede il processo sono accusate, a vario titolo, dei reati di falso ideologico (è il caso di Madame e Giorgi), e corruzione e peculato.

Altri quattro indagati, fra i quali la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, hanno chiesto il patteggiamento della pena.

La dottoressa Grillone aveva spiegato la decisione di rendersi disponibile alle falsificazioni perché era convinta che il siero anti Covid potesse portare a conseguenze peggiori rispetto alla protezione dal virus. Aveva raccontato agli investigatori come numerose persone, tra cui anche medici, si fossero presentate da lei terrorizzate dalla prospettiva degli effetti collaterali del vaccino. Le avevano chiesto aiuto, anche perché senza la certificazione non potevano andare al lavoro. Così aveva cominciato a rilasciare i certificati di avvenuta vaccinazione senza averla effettuata. Poi era stato un passaparola e nel suo ambulatorio si erano presentate molte persone, al punto che il suo compagno aveva dovuto utilizzare alcuni body-guard per controllare i flussi all’esterno dello studio medico. Le richieste erano arrivate anche dalla famiglia di Madame e della tennista Giorgi. I sospetti erano sorti dai controlli incrociati, perché la dottoressa aveva somministrato dosi di vaccino anti Covid a 380 dei propri assistiti, ma risultavano anche circa 340 pazienti provenivano da altre Ulss e 300 persone appartenenti alla stessa Ulss Berica, ma con un altro medico di base.