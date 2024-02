Per la prima volta in assoluto è stato osservato e fotografato l’accoppiamento tra due megattere, ma con un’interessante particolarità: quando i fotografi hanno mostrato le immagini a un’esperta di cetacei, si è scoperto che entrambi gli esemplari immortalati erano maschi. Questo eccezionale e rarissimo avvistamento è stato quindi analizzato, descritto e approfondito in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Marine Mammal Science, che ha confermato ancora una volta quanto i comportamenti omosessuali siano diffusi anche tra gli animali.

Le magattere sono tra le balene più studiate e meglio conosciute, ma nonostante decenni di ricerche nessuno è mai riuscito a osservare il momento esatto dell’accoppiamento, almeno fino a quando due fotografi hanno catturato alcune immagini di un incontro sessuale tra due esemplari al largo della costa delle Hawaii.

Le immagini mostrano una delle balene che tiene l’altra con le pinne pettorali durante la copula. La balena sottostante sembrava in cattive condizioni, notevolmente emaciata e infestata dai pidocchi di balena. Il comportamento omosessuale è comune in molte specie del regno animale, ma non era mai stato osservato prima tra le megattere: la ricerca suggerisce che le balene potrebbero utilizzare la copula tra individui dello stesso sesso per vari scopi, tra cui la formazione di alleanze sociali o l’affermazione del dominio.