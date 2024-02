Congiunture astrali. Sì, può capitare che per qualche motivo, astri che si allineano, corpi celesti o altri oggetti sferici che girano e in diverse parti del mondo accade esattamente la stessa cosa nello stesso momento. E allora più che di congiunture astrali si potrebbe parlare, visto il caso di specie, di congiunture bestiali, e si potrebbe dire che tutto il mondo è paese, dal campetto della juniores al lussuoso stadio arabo, dai derby argentini alla terza categoria. E nel nostro mondo la bestialità è incorruttibile, hai voglia a tentare di rendere la bestialità sacra bestialità profana.

GRANDI E PICCINI

Si comincia da Fossano, Eccellenza Piemonte, con Vincenzo Alfiero squalificato per tre giornate perché: “Durante lo svolgimento del gioco, si rivolgeva al pubblico presente sugli spalti e portandosi le mani verso i propri genitali, evidenziava un gesto offensivo e di scherno” e si passa per la juniores pugliese, dove un giovane calciatore della Polimnia Under 19 è stato squalificato per otto gare perché “in seguito all’espulsione, aveva proferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara e poi, dopo aver strappato di mano il cartellino rosso all’arbitro, lo aveva accartocciato e lanciato per terra. Uscendo dal campo si era in parte spogliato e maneggiando le parti intime aveva continuato a pronunciare gravi offese rivolte all’arbitro”.

SUPER (PAPÀ)

Si arriva poi alle superstar come Cristiano Ronaldo, che ha segnato una doppietta che ha permesso al suo Al Nassr di sconfiggere i rivali dell’Al Shabab per 3 a 2. Il pubblico rivale sfotteva Ronaldo col coro “Messi Messi” e CR7 dopo aver segnato i due gol ha risposto esattamente come i suoi colleghi di sopra. La Federcalcio ha aperto un’indagine. Altrettanto non potrà fare la Federcalcio argentina per un papà tifoso del River, che prima del Superclasico ha pensato bene di lasciare la mano del figlio per salutare i tifosi rivali come Ronaldo e i suoi colleghi di sopra.

NEMESI

Attenzione a esagerare però, c’è sempre un coefficiente di rischio che può far male, come dimostra la squalifica per tre giornate a Momoh Sani Mohamed della Mathi Lanzese, Prima categoria Piemonte: “Per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell’averlo volontariamente calpestato nella zona del basso ventre quando questi si trovava già a terra dolorante a causa di un fallo commesso dallo stesso Sig. Momoh”.

LA BESTIALITÀ PROFANA

E a proposito di Ronaldo, uscendo fuori dall’univoca bestialità di questa settimana: una menzione la merita lo sceicco bin Hassan Al – Thani, che emulo di Al Ahmed col Kuwait nel 1982 è sceso in campo per protestare contro un rigore concesso all’Al-Sadd contro il suo Al-Wakra. Le proteste dello sceicco però non hanno sortito effetti e l’arbitro ha confermato la sua decisione: sarà stato intimidito Afif, invece, eroe nazionale che coi suoi gol ha portato il Qatar a vincere la Coppa d’Asia, che stavolta ha sbagliato il calcio di rigore contestato.

DIBU

Visti i “contenuti” di questa “Domenica Bestiale” un pensiero non può che andare all’eroe di questa rubrica, il Dibu Martinez, che dimostra quanto il suo fulgido esempio sia importante per la bestialità. Siamo tutti Dibu.