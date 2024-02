Nuovo ricovero per Zdeněk Zeman. Da mercoledì l’allenatore ceco è di nuovo in ospedale a Pescara per problemi al cuore: c’è la possibilità che debba sottoporsi a un secondo intervento, a causa del rigetto di uno dei quattro tubicini metallici inseriti in seguito all’operazione di bypass sostenuta nelle scorse settimane. Non è un periodo facile per il tecnico 75enne, che già a dicembre aveva accusato un malore durante un allenamento con il Pescara subendo una prima operazione alla carotide. In quel caso venne dimesso dopo qualche giorno, tornando in panchina per poi essere nuovamente ricoverato il 17 febbraio e operato 48 ore dopo. I tempi di recupero, stimati tra i quattro e i sei mesi avevano costretto Zeman a presentare le dimissioni dalla guida del club: al suo posto è subentrato il suo vice Giovanni Bucaro.

Ora il tecnico boemo è di nuovo in clinica per sostenere un breve day hospital e revisionare le condizioni generali. Gli esami di controllo saranno importanti per verificare il suo stato di salute. Tuttavia la preoccupazione non è eccessiva, perché le condizioni di salute di Zeman appaiono buone: “Abbiamo ricontrollato il mister. Va tutto bene sia dal punto di vista cardiaco che vascolare. Domani tornerà a casa, solo qualche giorno di riposo. Ripeto, tutto procede perfettamente” afferma il primario di Cardiologia, Stefano Guarracini.