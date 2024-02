L’Italia non deve occuparsi di Ilaria Salis, che dovrebbe ricevere “la meritata punizione in Ungheria”. È questo il pensiero di Péter Szijjártó, ministro degli Esteri di Budapest, come si legge sull’account Twitter del portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. “È sorprendente che l’Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario ungherese”, ha dichiarato Szijjártó, che oggi a Roma ha incontrato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Questa signora, presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti per le strade come parte di un’organizzazione di sinistra radicale. Spero sinceramente che questa signora riceva la meritata punizione in Ungheria”, ha aggiunto Szijjártó.

Ilaria Salis si trova nelle carceri ungheresi ormai da oltre un anno. La procura ungherese ha chiesto 11 anni di carcere per l’insegnante italiana, detenuta per aver partecipato agli scontri con i neonazisti europei dell’11 febbraio 2023. Una richiesta altissima che ha impressionato tanto quanto le immagini dell’udienza al tribunale di Budapest dello scorso 29 gennaio, dove la 39enne è arrivata con mani e piedi legati da catene. Il ministro ungherese Szijjártó, secondo quanto riporta il tweet del portavoce del governo Orban, ha criticato i media italiani per la versione fornita della vicenda e ha trovato “assolutamente sorprendente che l’Italia abbia tentato di intervenire in un processo giudiziario ungherese, sottolineando l’indipendenza della magistratura ungherese e la non interferenza del governo”.

Quegli scatti della insegnante 39enne di Monza incatenata in Aula hanno provocato una debole reazione del governo italiano, che ha convocato l’ambasciatore ungherese a Roma. A parte questa mossa, però, il padre di Salis ha sempre denunciato lo scarso appoggio da parte delle istituzioni italiane, dallo stesso ministro Tajani al Guardasigilli Carlo Nordio. Negli ultimi giorni, Ilaria Salis ha confessato a Paolo Ciani, segretario di Demos, la speranza di ottenere quanto meno gli arresti domiciliari a Budapest, che sarebbe un primo passo verso un successivo (possibile) trasferimento in Italia.

“Mi auguro che Tajani faccia sapere agli amici ungheresi di Meloni e Salvini che chiedere il rispetto dei diritti civili umani non vuol dire interferenza. Se poi il governo Orban è allergico alle regole del vivere civile, può sempre uscire dalla Ue in cui indegnamente siede”, scrive il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, commentando le parole del ministro degli Esteri Szijjártó sul caso Salis.