Armato di coltello, ha aggredito due bambini fuori dalla scuola elementare cattolica di Duisburg, nella Germania occidentale. Le due vittime, di nove e dieci anni, sono rimaste gravemente ferite ma sono riuscite a rientrare a scuola, allarmando gli insegnanti che hanno chiamato i servizi di emergenza. Il responsabile è stato identificato in un giovane di 21 anni, arrestato poco dopo l’accaduto dalla polizia.

Il motivo per cui ha aggredito i due bambini non è ancora chiaro: la polizia sta cercando dei testimoni e ha eseguito i rilievi sulla scena del crimine. I due bambini sono stati curati a scuola dai medici del pronto soccorso e poi trasferiti in ospedale.