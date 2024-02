Un 33enne è stato fermato e ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Milano dopo aver tentato di entrare in due asili nido per molestare alcuni bambini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato denunciato da diversi genitori e da una maestra dopo essere stato visto aggirarsi intorno ad alcune scuole primarie della Brianza e del Milanese: stando a quanto accertato dalle indagini, ha provato a fare ingresso nelle strutture per ben volte e in una di queste occasioni ha persino afferrato un bambino. Il 33enne è accusato anche di essersi esibito in atti osceni di fronte a una scolaresca in gita al teatro Strehler di Milano.

Le mamme dei bambini coinvolti, preoccupate per la sicurezza dei loro figli, hanno deciso di unirsi in un gruppo Whatsapp e di scambiarsi informazioni e foto dell’uomo, permettendo così alle forze dell’ordine di identificarlo e di rintracciarlo, inquadrandolo come un molestatore seriale. Il 33enne è stato quindi fermato e ricoverato su disposizione del pubblico ministero. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi di molestie o aggressioni.