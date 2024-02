È allerta in Veneto per le abbondanti precipitazioni. Il parco del Retrone a Vicenza è stato chiuso al pubblico martedì per paura di allagamenti, mentre continuano a preoccupare i fiumi: il Retrone ha superato quota 3 metri martedì pomeriggio. Le immagini mostrano il fiume che quasi lambisce il ponte ferroviario Nella zona di Viale Fusinato, dove le autorità invitato i residenti a spostare automobili ed altri beni dalle zone a rischio allagamenti.

Anche il Bacchiglione ha superato il livello di guardia di 4,5 metri martedì pomeriggio. Le immagini mostrano il fiume mentre passa sotto al Ponte degli Angeli, nel centro del capoluogo.