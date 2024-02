Durante la conferenza stampa convocata per commentare i risultati elettorali, la neo governatrice della Sardegna Alessandra Todde ha attaccato la premier Meloni parlando di “apparizione vergognosa” e “cabaret“. Il riferimento di Todde è al comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, dove Giorgia Meloni aveva a più riprese preso in giro il campo largo e quindi l’alleanza tra Pd e M5s, con uno sfottò finale sull’antifascismo. Il video di quell’intervento è diventato virale sui social questa mattina, rispolverato da molti utenti in chiave ironica alla luce della sconfitta del centrodestra