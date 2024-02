Gelato alla menta in mano, sorriso ottimista e il comico Seth Meyers al suo fianco. Nel corso di un evento elettorale a New York, Joe Biden ha dichiarato che spera di arrivare a un cessate il fuoco entro lunedì 4 marzo, per la precisione “entro la fine del weekend”. La dichiarazione, pubblicata in una clip della CNN, arriva dopo che l’attuale Presidente ha rilasciato un’intervista al comico Meyers lunedì 26 febbraio, mentre si trovava a New York per un evento della campagna elettorale con i sostenitori. Un auspicio che non è condiviso però né da Hamas, che lo definisce prematuro, né da Tel Aviv, che lo reputa infondato.

This is surreal that he announced this while eating ice cream. pic.twitter.com/E3vnGRilQL — jeremy scahill (@jeremyscahill) February 27, 2024

Alla domanda su quando pensa che il cessate il fuoco possa iniziare, Biden risponde dopo un istante di apparente incertezza: “Spero che all’inizio del weekend, intendo dire alla fine del weekend, il mio Consigliere per la sicurezza nazionale mi dica che siamo almeno vicini. Siamo vicini, ma non abbiamo ancora finito. La mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco”.

La NBC ha intanto dichiarato che la chiacchierata di Biden con il conduttore Meyers è stata fatta in occasione del 10° anniversario di “Late Night With Seth Meyers“, un talk show americano di notizie a tarda notte e satira politica. Il Presidente ha iniziato la sua visita a New York partecipando a un evento privato con i donatori in un hotel di Midtown. In vista delle elezioni presidenziali di quest’anno, che si terranno il 5 novembre, Biden sta cercando nuovi modi per raggiungere gli elettori, dopo aver evitato le conferenze stampa alla Casa Bianca e i colloqui con i giornalisti e aver saltato la tradizionale intervista presidenziale prima del Super Bowl.