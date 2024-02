È sold out ‘Life for Gaza’, il concerto contro il conflitto in Palestina in programma alle 19 di domenica 25 febbraio al Palapartenope di Napoli, un’ iniziativa promossa dalla comunità palestinese della Campania e da Assopace Palestina. Più di 6mila biglietti sono stati venduti con diversi giorni di anticipo ma gli organizzatori non si fermano qui: “Coloro che hanno mostrato solidarietà e compassione con il popolo palestinese possono ugualmente esprimere la propria vicinanza – si legge in una nota diffusa dai promotori – aderendo alla campagna di donazioni ancora attiva sulla piattaforma web Produzioni dal Basso o visitando il sito internet www.pergaza.it. Sarà anche possibile donare 1 euro mangiando una pizza Stop War alla pizzeria Pizza Social Lab, adiacente al Palapartenope. La somma verrà donata a Medici Senza Frontiere”. Un comitato di garanti sta vigilando sulla raccolta fondi: ne fanno parte il regista Mario Martone, l’attrice Laura Morante, l’attore Lino Musella, il missionario padre Alex Zanotelli, l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’avvocato ed ex magistrato Nicola Quatrano e il giornalista Francesco Romanetti.

Tutto è pronto quindi per il concerto/evento per la pace. I cancelli di ingresso apriranno alle 18 e a partire dalle 18.50 comincerà la musica e l’intrattenimento. Nel cast multiplo figurano musicisti, cantanti, attrici, scrittori, fotoreporter, illustratori. Tra questi, Laura Morante, Enzo Gragnaniello, Osanna, Fiorella Mannoia, Franco Ricciardi, Eugenio Bennato, La Maschera, 99 Posse, Daniele Sepe con Capitan Capitone e i Fratelli della Costa, Elisabetta Serio, Francesco Forni, Dario Sansone, E Zézi, Sandro Joyeux, Ciccio Merolla, Valerio Jovine, Giovanni Block, Massimo Ferrante, Capone & BungtBangt, Lino Cannavacciuolo, Suonno D’ajere, Ars Nova, Carlo Faiello, Marzouk Mejri, Pietro Santangelo Quartet, Nicola Caso, Anastasio, Helen Tesfazghi & Afroblue, Alorem, Frente Murgero Campano, Vauro, Mimmo Lucano, Ascanio Celestini, Valeria Parrella, Alessandro Rak, Rosaria De Cicco, Eduardo Castaldo, Antonio Biasiucci. Condurranno la serata l’attrice Dalal Suleiman e la speaker radiofonica Sara Lotta.

Aderiscono anche Moni Ovadia, Sabina Guzzanti, Piero Pelù, Ferzan Özpetek, PeppOh, Marisa Laurito, Saverio Costanzo, Alessandro Bergonzoni, Antonella Stefanucci, Kabìla, Alan De Luca, Lino D’Angiò, Fiorenza Calogero, Claudia Megrè, Fede Torre, La Terza Classe, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Annibale, Maurizio Braucci e Falastin Hurra – Collettiva di fumettisti e illustratori italiani e internazionali per la Palestina libera. Ancora: Pagine Esteri, Cultura e libertà per la Palestina, Femminile Palestinese, Memoria in movimento, Santari per Gaza-Napoli, Donna in Nero Napoli, ⁠Donne per la pace Napoli, Free Assange Napoli, Rete studentesca per la Palestina. Con il supporto di Time 4 Stream, Pibiesse, Radio zar zak, Pizza Social Lab e Kosmopolis.