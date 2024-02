“Per chi vive stabilmente in Africa la malaria può essere anche una malattia per cui si è ‘semi-immune’, fondamentalmente la possono fare anche più volte e clinicamente può non dare forme così gravi”. Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, spiega così il caso dei giocatori del Mali che sono scesi in campo con la malaria nei quarti di finali di Coppa d’Africa poi persi contro la Costa d’Avorio. È stato lo stesso ct Eric Chelle a rivelare della malattia contratta da Yves Bissouma, centrocampista del Tottenham, e Moussa Diarra, difensore del Tolosa: “Soffrivano di malaria, come emerso dagli esami del sangue. Ma non è così grave perché chi è nato in Africa occidentale è ‘abituato'”, ha dichiarato il commissario tecnico.

Le sue parole hanno fatto il giro del mondo e creato un certo sconcerto. Ma Bassetti, contattato dall’Adnkronos, conferma: “La malaria non dà sempre lo stesso tipo di sintomatologia: ci sono forme più gravi, meno gravi o meno impegnative che non pregiudicano la possibilità di disputare anche partite di calcio. Questo accade spesso in Paesi dove la patologia è endemica rispetto a chi invece contrae la malaria perché è andato in aree dove è diffusa e quindi ha una sintomatologia completamente diversa”.

“Sembra strano – rimarca Bassetti – ma ci sono alcuni plasmodi che danno un quadro veramente meno aggressivo rispetto ad altri. Ad esempio, con il plasmodium malariae si può convivere e fare una vita normale mentre se hai una malaria da falciparum è diverso”. Inoltre, evidenzia l’infettivologo, “la malattia non si trasmette da un calciatore a un altro, ma viene diffusa dalla puntura della zanzara“. “Noi la vediamo continuativamente, anche nel mio reparto abbiamo curato casi di malaria d’importazione, persone che sono state in Africa per vacanza o per lavoro. Quindi, tornando alla Cappa d’Africa – conclude – chi ha giocato insieme ai due calciatori positivi non corre nessun pericolo“.