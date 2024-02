“Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di p***ana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”. Sono queste le parole usate da Joe Biden durante un evento a San Francisco. Il presidente Usa ha insultato il suo omologo russo nel corso di una raccolta fondi per la sua campagna elettorale, per poi attaccare anche Donald Trump. Non è la prima volta che Biden insulta apertamente Vladimir Putin: era già successo poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Era il marzo 2022 e il presidente Usa durante un incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia, in Polonia, aveva definito Putin “un macellaio“.

Nel suo intervento alla presenza di alcuni donatori in una casa privata di San Francisco, durante una tappa di tre giorni in California per raccogliere fondi per la sua campagna di rielezione del 2024, Biden ha parlato di Putin non solo riferendosi alla guerra in Ucraina ma anche alla morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. Un modo per attaccare il suo rivale, Trump, che si è paragonato a Navalny per i suoi guai con la giustizia americana. Il tycoon è stato multato di 350 milioni di dollari dopo che un giudice di New York ha scoperto che aveva mentito per anni sulla sua ricchezza nei rendiconti finanziari delle sue società. Trump ha affermato che la sentenza è una forma di “comunismo o fascismo“.

“Alcune delle cose che quest’uomo ha detto, come il fatto di paragonarsi a Navalny e di dire che, poiché il nostro paese è diventato un paese comunista, è stato perseguitato, proprio come è stato perseguitato Navalny. Non so dove diavolo vengano”, ha detto Biden. Che poi ha accusato Trump di aver parlato della morte di Nalvany e di non aver incolpato Putin: “Trump non riesce nemmeno a condannarlo. È scandaloso“, ha detto. “Ci sta trascinando indietro nel passato, non ci sta portando verso il futuro. Siamo dalla parte della verità e sconfiggeremo lui e le sue bugie“, ha aggiunto Biden.