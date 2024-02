Tragedia sfiorata all’alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un’altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si aperta nella zona di san Martino, precisamente al civico 63 di in via Morghen. La voragine, secondo quanto si è appreso, si è aperta intorno alle cinque di stamattina. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto. La zona è stata transennata. Sono stati due militari dell’Esercito, impegnati in zona per il servizio “Strade sicure” a mettere in salvo gli occupanti dell’autovettura inghiottita all’alba di oggi da una voragine. I militari che erano poco distanti si sono calati nella voragine ed hanno aperto le porte dell’auto consentendo ai malcapitati di uscire e poi di risalire.