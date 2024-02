Per il terzo giorno consecutivo alla famiglia di Alexei Navalny, morto in circostanze ancora da chiarire nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, è stato negato l’accesso alla salma. I collaboratori del principale oppositore di Vladimir Putin in patria, rientrato in Russia dopo un tentativo di avvelenamento, hanno fatto sapere che le autorità russe hanno negato il permesso di avere il corpo. “La madre di Alexei e i suoi avvocati sono arrivati all’obitorio questa mattina presto. Non è stato permesso loro di entrare. Uno degli avvocati è stato letteralmente spinto fuori. Quando è stato chiesto al personale se il corpo di Alexei fosse lì, non hanno risposto”: ha reso noto sui social media la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh.

La famiglia di Navalny ha chiesto da subito la restituzione del corpo del leader dell’opposizione e accusa Mosca di aver nascosto il suo corpo per coprire quello che sostiene sia un omicidio. Un giornale russo indipendente – si legge sui media britannici – ha citato una fonte anonima secondo cui il corpo di Navalny sarebbe stato consegnato all’ospedale clinico del distretto di Salekhard. La fonte anonima, identificata come un paramedico esperto, ha detto che il corpo presentava “contusioni” ed era stato trasportato dalla vicina città di Labytnangi. Intanto oltre 400 persone sono state arrestate in Russia mentre rendevano omaggio alla memoria di Navalny.

C’è un altro dissidente per cui si teme ora. Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni per aver avuto il coraggio di schierarsi contro l’invasione dell’Ucraina. “Credo – ha detto la moglie Evgenia Kara-Murza alla Press Association – che la sua vita sia in pericolo, così come quella di molti altri prigionieri politici nelle carceri russe, perché queste persone sono tenute dietro le sbarre, molto spesso con gravi patologie, senza cure mediche adeguate. E sono tenute così proprio affinché il loro stato di salute peggiori”.