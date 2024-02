FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 12/2 al 18/2/2024

FdI 28,2%

PD 19,7%

M5S 16,3%

Lega 8,3%

FI 7,5%

Azione 4,1%

AVS 3,8%

IV 3,1%

+Eu 2,5%

Altri 6,5%

Terminata la settimana del Festival nazionale per eccellenza, quello di Sanremo, gli istituti hanno ripreso a testare l’umore degli italiani sui fatti della politica e, chiaramente, il peso dei partiti, con un occhio alle imminenti elezioni europee e alla ricerca di nuove possibili tendenze. Fratelli d’Italia, primo partito al 28,2%, perde mezzo punto in 15 giorni e stavolta tutte le rilevazioni sono concordi nel prevedere un trend negativo. Nessun calo da circa un mese, invece, per il Partito Democratico e questa è già una novità: i Dem sono in media al 19,7%. Lascia qualcosa sul campo il M5S in calo al 16,3% e rimane stabile la Lega (8,3%).

Per i primi quattro partiti è molto importante la partita che si giocherà in Sardegna nel prossimo weekend e che, sondaggi riservati alla mano, si annuncia molto combattuta.

Non demorde Forza Italia al 7,5%, il cui sogno nemmeno tanto segreto resta superare la Lega e rimanere una componente importante del PPE in Europa. Buoni i risultati per Azione risalito al 4% e per Alleanza Verdi Sinistra che invece lo sfiora (3,8%).

Fonte: Swg, Euromedia Research, Eumetra, Demos, Proger Index, Tecnè