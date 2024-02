Il marito 75enne muore per arresto cardiaco dopo un tamponamento e la moglie, che era con lui in auto, sotto choc si allontana a piedi dal luogo dell’incidente, scomparendo nel nulla. La donna, 64 anni, è stata ritrovata dopo due giorni di ricerche a Napoli, suo paese di origine e riportata a casa. L’incidente è accaduto giovedì scorso a Vescovato in provincia di Cremona. Secondo le ricostruzioni a coppia, residente poco distante, stava andando a fare la spesa quando è avvenuto il tamponamento. Non grave, ma subito l’uomo ha perso i sensi ed è morto poco dopo l’arrivo in ospedale per arresto cardiaco. Nel frattempo la moglie era scomparsa nel nulla.

I carabinieri di Piadena Drizzona e Vescovato, insieme ai Vigili del fuoco di Cremona hanno immediatamente iniziato le ricerche a cui hanno partecipato anche il nucleo cinofilo di Brescia e il nucleo Sapr, con diversi droni. La donna è stata ritrovata dopo due giorni a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe pensato di fare ritorno al suo paese d’origine e avrebbe quindi preso un treno e un pullman. L’ultimo avvistamento la collocava infatti nel piazzale della stazione di Piadena Drizzona, dove era stata ripresa dalle telecamere. La 64enne è stata poi riportata a casa a Pescarolo da un cugino.